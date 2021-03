Kriitikarahe alla sattunud Marta Laan murdis vaikuse: otsin riiki, kus ennast põlema panna

Laan pani Instagrami-lugudesse üles krüptilise teadaande, et ta on nüüd «tühistatud». «Otsin riiki, kus ennast põlema panna või Tallinnas piisavalt suurt prügikasti!» viskas näitleja nalja kriitika üle, mis on talle viimastel päevadel osaks saanud. «Uuest nädalast saadaval noolemäng Marta Laane pildiga! Kingi oma lastele või vanavanematele!» jätkas ta.

«Ma olen mega pettunud! Nii me lastest kasvavad kiusajad, sest suured teevad ees! Isegi mu laps, kes on 8-aastane, ütles, et emme, see on nii kole saade, kuidas ta ropendab!» kirjutas üks. «Mul on nii piinlik ja kurb, et 35-aastane naisterahvas, kas kogemata või mitte, sellise asjaga nõus on. Mitte ükski selgitus või vabandus ei paranda muud kui teie enda enesetunnet. Kohutav,» kritiseeris teine.