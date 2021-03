VIDEO ⟩ Venemaa hokilootus sai rängalt vigastada ning võitleb haiglas elu eest

«Timur on intensiivraviosakonnas ja Jaroslavli arstid võitlevad tema elu eest. Praegu tuleb sinul ja minul, kogu Peterburil, kogu noorte liiga ja kogu maa peaks Timurile kõvasti pöialt hoidma, et tal oleks võimalik see võitlus võita,» öeldakse Dinamo pressiteates.

«Mõistame, et tegemist on riskiga, kuid me peame selle võtma. Arstid rääkisid, et nad näevad sellist vigastust esimest korda elus. Selleks, et ta ellu jääks on vaja eriaparatuuri ja neurkokirurgiat,» ütles Faizutdinovi ema Jelena portaalile 76.ru.