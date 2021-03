Julm tagasilöök: crossfiti superstaari halvim unenägu sai tõeks

«Kõige hullem õudusnägu sai sel nädalal tõeks. Tundsin põlves nõksatust ja lasin kiiresti MRT teha. Pildid näitasid, et mul on põlve eesmise ristatisideme rebend.»

«Üritan siiani aru saada, et mis juhtus, ma ei saa oselada tänavustel Crossfiti mängudel. Paranemiseks on vältimatu teha operatsioon ja seejärel ootab ees kuude pikkune taastumisprotsess.»

Sigmundsdóttir kirjutas, et ainus positiivne asi juhtumi juures on see, et vigastusest võib täielikult paraneda.