See juhtus parajasti siis, kui teleülekande kommentaator tutvustas matši kohtunikebrigaadi. Polnud just kotkasilma tarvis, et Denis da Silva Ribeiro Serafimi püksisäärest joana voolavat uriini märgata. Kuigi kohtumise võitis Boavista 3 : 1, siis on selle matši kangelane vilemees.