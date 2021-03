Koroonat põdeva Sven Soiveri seisund muutus järsult väga halvaks: ilma toeta seista ei jaksa

TV3 veebis koroonablogi pidav Soiver tegi pühapäeva õhtul uue postituse, milles tunnistas, et veedab suurema osa ajast voodis. «Esiteks käib pea nii meeletult ringi, et kui püsti tõused, pead millestki kinni haarama - ilma toeta seista ei jaksa,» kirjeldas mees.

Mehel on ka pidev kõrge palavik ja tema sõnul toimib palavikku alandav paratsetamool vaid mõne hetke. «Süda on paha ja kogu aeg keerab sees. Lastel on tekkinud köha. Kohe ikka päris tõsine ja suur köha. Mul on ka köha, aga lastel on see päris tugev ja neid häiriv - öösel ajab üles, aga lastel palavikku ei ole,» rääkis Soiver.

Osadel inimestel on haigus kergelt möödunud. «Kõik, kes ütlevad, et nädalaga läheb mööda… Mul on nüüd käes seitsmes päev ja ei ole seda nägugi, et hakkaks mööda minema. Mõtted on hajevil, kogu aeg on lihtsalt totaalne väsimus. Kellel on parasjagu parem, teeb hädavajalikke asju. Minul on kõige hullem, aga teised pole ka veel täiesti terveks saanud,» ütles mees.

«Mõned ütlevad, et teisel nädalal alles läheb hulluks, teised ütlevad, et selleks ajaks peaks läbi saama. Homme (esmaspäeval - toim.) on mul sünnipäev ka ja nüüd mul on isegi seadusega keelatud sünnipäeva tähistada,» muigas reporter.

Soiver sai kõne ka terviseametilt. «Sõnad loeti peale, et ma ikka kodust välja ei läheks ja küsiti, milline on aadress, kus me karantiini veedame - vajadusel nad kontrollivad. Nädal hiljem ei hakatud isegi uurima, kes on lähikontaktsed, lihtsalt küsiti, millised on sümptomid. Imestati, et iiveldust tavaliselt ei ole.»

«Olen küll lugenud, et selle uue viirusega, mis meil ilmselt ka on, viskab seda südamepööritust ka sisse. Seda varem koroonaga ei olnud, aga nüüd inimesed järjest ütlevad, et on.»