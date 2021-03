PILDID JA VIDEO ⟩ Pekingis muutis liiv päeva ööks

Meteoroloogide andmetel on kuupmeetris õhus kümnest mikromeetrist väiksemaid liivaosakesi 8000 mikrogrammi, mis on väga suur ja ohtlik kogus. Maailma terviseorganisatsiooni WHO määratud turvaline kogus on 50 mikrogrammi liivateri kuupmeetris õhus ööpäevas.