ESMAKORDNE ⟩ Identsetele kaksikutele tehti Brasiilias üheskoos soovahetusoperatsioon: see oli imeline!

Mayla Phoebe de Rezendele (19) ja tema kaksikõele Sofia Albuquerckile (19) tehti elumuutev operatsioon kuu aega tagasi, 13. ja 14. veebruaril. Enne kui kulukas operatsioon ette võeti, läbisid tüdrukud hormoonravi ja nende tervist jälgiti pingsalt. Kaksikute suureks rõõmuks möödus kõik edukalt ja nad saavad nautida esimest korda elu naisena.

«Oleme alati kõike koos teinud ja täitsime hiljuti oma unistuse soovahetusoperatsioonist, saades esimesteks trans-kaksikuteks maailmas, kes seda teinud on,» ütles Mayla väljaande Daily Star vahendusel. «Kui ma nägin oma meessuguelundit, siis ma tundsin justkui poleks see minu,» meenutab Mayla. Õed ütlesid, et peale lõikust esimest korda duši all käia oli imeline.

Kooliajal ei puudunud kaksikute elust kiusamine ja kaasõpilaste kurjad pilgud. «Koolis oli väga keeruline. Meid loobiti õpikutega,» kirjeldab Mayla läbielatut. Õdedele olid toeks aga nende vanemad, kes on alati teadnud, et peres ei kasva pojad, vaid tütred.

Vanaisa müüs koguni oma maja maha, et tüdrukute operatsiooni rahastada ja aidata neil oma unistuseni jõuda. «Praegu on mu eesmärk on omandada meditsiiniharidus ja osta vanavanematele uus maja, et nende heategu tasuda,» jutustas Mayla üllast plaanist.

Tüdrukud loodavad muutusest avalikult rääkides ka teisi transsoolisi innustada. Samuti loodab Mayla, et sel teemal rääkimine suurendab inimeste teadlikkust soovahetusest.

Tüdrukud läbisid tähtsa operatsiooni oma kodukandis, Brasiilias Blumenau linnas. «On palju transnaisi, kes loobuvad, kuna ravijärjekorrad on riiklikult rahastatud tervisesüsteemis liiga pikad ja seda operatsiooni tehakse Blumenaus vaid ühes erakliinikus.» Mayla soovitab siiski igal soovahetusest unistaval inimesel protsessiga lõpuni minna. «Kui ma peale protseduuri ärkasin, siis ma ei suutnud seda uskuda. See on miski, mis veel senini settib,» rääkis Mayla.