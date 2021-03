Kristina Suuroja: mul oli pärast sünnitust tunne, nagu oleksin jälle süütu

Suuroja rääkis blogis sellest, milline oli tema voodielu pärast sünnitust. Ta ütles, et tundis hirmu selle ees, kas seks pärast lapse sündi on ikka sama hea kui enne. «Sul on selline tunne, et sünnitusel su väike vagiina läheb katki. Kui ära sünnitasin, siis kadus see hirm ära.»

Suuroja toob esile, et laps magas koos vanematega ühes voodis. «Mina näiteks ei suutnud kunagi nii, et Khelani meie kõrval on ja siis me mingi seksime. Ma ei mõista neid inimesi hukka, kes seda teevad. Mina lihtsalt ei suutnud nii, et minu beebi on kõrval ja siis me mingi laseme nagu jänesed seal.»