GALERII ⟩ Naiste võidukäik: Beyonce tõi koju Grammy auhindade rekordi!

Õhtu oli tähtis ka Taylor Swifti jaoks, kes võitis oma kolmanda aasta albumi auhinna. Ka tema tegi ajalugu, sest on esimene naisartist, keda on selles kategoorias nii mitu korda tunnustatud.

Kuigi naisartistid on võitnud ennegi Grammy auhindade jagamisel kõik neli kõige uhkemat auhinda, siis oli see aasta erakordne. See oli esimene aasta, kui auhinnad võitsid neli eri naissooloartisti. Maineka aasta loo auhinna võitis lauljatar, kelle esinejanimi on H.E.R. Eesti muusikaedetabelites laineid lööv Billie Eilish võitis aga aasta salvestise auhinna.