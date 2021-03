Ilusüstide kuninganna Marju Karin sekkus «Duubli» draamasse: seal pole emmed, kes peale puhuvad, kui on ai-ai!

Samal ajal kui väga paljud avaliku elu tegelased on «Duubli» saates tehtud etteastet teravalt kritiseerinud, ei ole ilutegija ja raamatu «Naine: Otse ja ausalt» autori Marju Karini silmis nii suureks draamaks põhjust.

Olgugi, et Marju Karini sõnul võib nali vahel valus olla ja üle piiri minna, pole tema arvates mõtet kogu aeg solvuda. «Kui ma solvuks igakord, siis ma oleks end 1000 korda surnuks solvunud,» kirjutab Karin, kes tuletab meelde, et avalikkusega kaasneb palju omapärast. «Seal pole emmed, kes peale puhuvad kui on ai ai, pigem vastupidi,» lisab ta.