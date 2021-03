VIDEO ⟩ Venemaal Uuralites asuv Karatšai järv on maailma kõige saastunum paik

Majaki tehase probleemiks olid plutooniumi tootmisel tekkinud radiokatiivsed jääkained. Alates 1951. aastast lasti need Karatšai järve, mille lähedal tehas asus.

Kui tehase lähedal elanud inimesed hakkasid haigestuma, ei saanud arstid aru, mis seda põhjustas, kuna nad ei teadnud, et piirkonnas toodetaks plutooniumit. Kui nad sellest teada said, tuli neil suu kinni hoida ja neilt võeti vaikimisvanne.

Seda üritati varjata ja maha vaikida, kuid läänes kahtlustati, et midagi juhtus, sest seal oli andmeid radioaktiivse pilve kohta.

1990. aastal mõõdeti Karatšai järve ääres radioaktiivsuse tase 600 röntgenit tunnis, mis on inimesele surmav.

Ülemaailmse keskkonnauurimise organisatsiooni Worldwatch Institute andmetel on Venemaa Karatšai järv meie planeedi kõige saastunum paik. Järve rannal jalutav inimene saaks tapva koguse kiirgust ühe tunniga hoolimata sellest, et järv on suuremas osas kaetud betooni ja kividega.