Hirmutav juhtum Nõmmel: õhtupimeduses jalutanud naine langes julma rünnaku ohvriks

Eile hakkas sotsiaalmeedias levima postitus, milles hoiatatakse Nõmmel õhtuti üksinda liikuvaid naisi. « Ühel hetkel kuulis naine selja taga jooksusamme ja siis ründas teda võõras mees, kes talle selja tagant käe suu ette pani, et ta karjuda ei saaks ,» seisab postituses.

Peale seda jooksis naine ära, nii kiiresti kui sai. «Tagasi ta ei vaadanud ning seetõttu ei tea, millises suunas mees edasi liikus. Läheduses ühtegi teist inimest näha ei olnud. Kuna väljas oli pime, siis naine mehe nägu täpselt kirjeldada ei oska, aga ta oli umbes 190 sentimeetrit pikk ja siilisoenguga. Seljas oli mehel must või tumehall kapuutsiga lühem jope. Mees rääkis selges eesti keeles.»

Postituses lisatakse, et lugu olgu teadmiseks kõigile noortele naistele ja tüdrukutele, kes õhtul üksinda ringi liiguvad. «Kontrollige pidevalt oma seljatagust! Võime küll arvata, et Nõmme on elamiseks väga rahulik ja idülliline koht, aga ka siin toimub selliseid asju.»