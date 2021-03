MÕNNA ⟩ Kethi Uibomägi põrutas Gruusiasse ja naudib puhkust Mustal merel!

Kethi Uibomäe armastatu Anzori osaleb sel kevadel ka Eesti selgeltnägijate tuleproovis, et panna proovile oma nõiaoskused. Õnneks on saade juba mõnda aega tagasi linti võetud ja paarike sai hoolimata viiruselevikust sõita kodumaale Gruusiasse, kus on Anzori juured.

Veebruari lõpus jagasime samuti Kethi postitust, milles naine avaldas, et igatseb väga oma teist kodu. Kethi Uibomägi igatseb Gruusiat: võta vastutus selle viiruse eest ise!

«Emme, ma nägin delfiine🐬🐬🐬 Lõpuks jõudsin musta mere peale,» kirjutab Kethi Instagramis. Laulja seljataga laiub sinine vesi ja veel helesinisem taevas.