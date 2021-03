Värskelt vallaline Nau avaldab, miks läks suhe kuulsa naistemehega vett vedama

Suunamudija Merilyn Nau kommenteeris Nõmmest lahkuminekut: «Ka minu sõbrannad, kes seda kihlust nägid, ütlesid, et mis asja, kuidas sa saad, kui sa inimest vaid kuu aega tunned ja see teil kaua ei kesta.»

Nau rääkis, et tundis kihluse ajal, et pidi selle sammu astuma. «Ükskõik mis ka ei juhtuks, lähen lahku või ei, siis see on minu kogemus.»