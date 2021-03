Anni Rahula emaks olemisest: ma lihtsalt ei jaga tema raskemaid momente

«See on väga armas, et tihti minu või Rubi asjade peale kirjutate ning teil on tihti midagi kaunist öelda. Olen siinsele seltskonnale väga tänulik. Märkate ja hoiate! Üritan ise ka alati hea sõnaga olemas olla. Ja mulle tundub, et nii me siin segases elus ka ise positiivseks jääme!», alustab Anni Rahula postitust.

Naine tõdeb, et ega tema ei ole ka üks neist vanematest, kelle laps kogu aeg nii käitub, nagu talle kõige mugavam oleks. «Sõnad «perfektne laps» mu dm-is (toim - privaatsõnumites) on imearmsad ja ma usungi, et ME KÕIGI lapsed ongi ideaalsed. Tunded, tujud ja suured emotsioonid juhtuvad ja on perfektse lapse osad. Ka meil endil tuleb neid ette,» kirjutab ema.

Anni sõnul väljendab ka tema tütar oma emotsioone täpselt nii julgelt, nagu ta parasjagu oskab, mistõttu ei tasu naise sõnul kindlasti eeldada, et neil keerulisi päevi pole. «Ma lihtsalt ei jaga tema raskemaid momente. Ma ise ei tahaks, et keegi mind nutmas pildistaks ja jagaks, nii et vaevalt mu laps seda sooviks...,» jutustab Rahula, kes üritab rahulikult meeles hoida, et ka nutmine on osa lapse aju arengust. Samuti tunnistab pisikese tütre ema, et üritab ka ebavajalikke draamasid ära hoida, valmistades last ette tegevusteks, mis talle ehk ei meeldi.

«Igatahes...tunnen ka, et ma ei tee väga paljusid asju enda jaoks ideaalselt. Usun, et see on kõigil nii. Näiteks alustasin projektidega, kui laps oli alles 1,5 a. Isegi, kui ma olen üldiselt väga rahulik ja lõputu kannatusega, siis olen ma ikka mõnel korral seda ka öelnud, et «ma lähen muidu ära», kuigi see mulle absoluutselt ei meeldi...,» tunnistab usin ema.