Kas seks 14-aastasega on tõesti okei? Nõmme jalkatreeneri tegu võeti sotsiaalmeedias tuliselt ette

Mia rääkis saates «Õhtu!», et oli just jalgpallis tõusmas ja tal olid suured unistused. «Tahtsin olla järgmine Marta (Marta Vieira da Silva - toim). Ta hakkas mind trenni sõidutama, koju sõidutama ja ütles, et viib mind igale poole.»

Ühel õhtul sõitis Fredo Miaga hoopis metsa äärde ja parkis auto. «Ta ütles, et kuule, kui sa tahad saada Martaks, siis ma saan seda teha, mul on see võimekus. Ainult luba mulle, et sa teed kõike, mis ma sulle ütlen.»

Mia sõnul mõtles ta toona lapselikult: «Ma saan superstaariks. Muidugi teen kõik, mis sa ütled.» Samal õhtul hakkas treener teda katsuma. Kui Mia oli 14-aastane, võttis mees temalt süütuse. «Ma ei teadnud, ei osanud isegi arvata, et see võib juhtuda. Ma olin šokis,» tunnistas naine.

Brasiillasest Nõmme Kalju treener Getulio Aurelio Fredo (66) esitas saates «Otse Postimehest» juhtunust oma versiooni. Mehe sõnul oli nende vahel tõeline armastus. «Miks peaks see vanus segama? Olime suhtes, sest meil olid tunded üksteise vastu. Kuidas sa suudad ennast takistada? Ma ei taha sellest midagi kuulda, et keegi suudaks oma tundeid talitseda,» ütles Fredo.

Torm sotsiaalmeedias

Kõik see ongi viimastel päevadel sotsiaalmeedias omajagu kirgi kütnud. Loomulikult leidub neid, kes naist loo avalikustamise eest kiidavad.

tahan kõigi nende tüdrukute ees maani kummardada, sest on täpselt üks relv, millega see lahing võita mitte ainult enda, vaid kümnete teiste tüdrukute ning poiste jaoks.



ja see on: rääkida, rääkida, rääkida. https://t.co/qlB9KJYr4L — lisette (@lisettekampus) March 13, 2021

Juhtunu kohta avaldas Twitteri säutsu ka poliitik Raimond Kaljulaid, kes rõõmustab selle üle, et jalgpalliliit uurimist tõsiselt võtab.

Klubi kommentaarid on ikka väga keskpärased. Hea, et Jalgpalliliit näib asja võtvat tõsiselt. https://t.co/6YmSxpW7qy — Raimond Kaljulaid (@PRB_Raimond) March 13, 2021

Koomik Ardo Asperk tõi esile lahvatanud skandaaliga seotud üldistamise kitsaskohad.

Ohver: “X ahistas mind seksuaalselt”



Inimesed: “Ei usu! X käib viisakalt riides ja tal on õues alati muru niidetud!” — Ardo Asperk (@ArdoAsperk) March 14, 2021

Postitustest selgub, et Mia kohutavat lugu kuuldes jagunetakse kahte leeri.

Paistab, et Eesti on jagunenud kaheks selle 14-aastastega seksimise küsimuses. Need, kellel tekib okserefleks ja need, kel ei teki. — TSinisaar (@tsinisaar) March 14, 2021

Meie ühiskonna perverti õigustav reaktsioon on olnud sama haige, kui see tegu ise. — Marko Russiver (@markorussiver) March 14, 2021

Levinud arvamus on ka see, et igal täiskasvanul on kohustus lapsi ebasündsalt mitte katsuda.