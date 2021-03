PILDID JA VIDEO ⟩ Kevadvaheajal olevad USA üliõpilased vilistasid koroonale ja tekitasid Floridas kaose

Floridas on tuhandeid üliõpilasi, kellele meeldib eriti Miami Beach. Politsei võttis möödunud nädalalõpul seal kinni 100 inimest, neist osadelt leiti ebaseaduslikke relvi ja narkootikume. Kaks politseinikku said üliõpilaste rünnakus vigastada, teatab cnn.com.

Miami Beachi pressiesindaja Veronica Payssé sõnas, et üliõpilased on igal aastal kevadsemetri lõpul pidutsenud ning sellega on kaasnenud alkoholi tarbimine ja vägivald. Koroonapandeemia muutis nii eelmisel kui sel aastal politseile üliõpilaste taltsutamise raskemaks ja ohtlikumaks.

Floridas ei luba seadused ilma kaitsemaskita inimesi trahvida ega muul viisil karistada. Ainsaks võimalukseks on koroonaviiruse levimist takistada maskita inimestele maskide jagamisega ja hoiatussiltidega, et hoitaks ligi kahemeetrist vahemaad.

Miami Beachi linnapea Dan Gelber sõnas, et praeguses pandeemias on probleemiks liiga paljude inimeste kogunemine ning noored ei hoia distantsi ja lõbutsevad nii, et see on kahjulike neile endale ja teistele.