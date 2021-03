Lusti fännid imestavad: miks ei väärinud «Kuuuurija» kohta raamatus «101 Eesti telesaadet»?

«Ma arvan, et see teema häiribki tegelikult rohkem minu vaatajat kui mind, sest mina olen harjunud, et «head kolleegid» mind oma pluusi reväärkraelt maha tahavad pühkida, justkui oleksin ma oma saatega nähtamatu,» kirjutas naine sotsiaalmeediasse tehtud emotsionaalses postituses.

«Paljud kindlasti arvavad, et ma kirjutan neid ridu siin frustratsioonist või olen lihtsalt kibestunud. Tegelikult see nii ei ole,» lisas ta. «Miks «101 Eesti telesaadet» autor mind või minu saadet oma raamatus ei märkinud, seda mina ei tea ja seda peate ikka temalt ise otse küsima, et miks jäeti Eesti üks vaadatuim telesaade sealt välja?»

Kuna eestikeelset televisioonialast kirjandust ilmub väga vähe, siis on raamatu autori sõnul mõistetav, et haavunud on need, kes oma nime või saadet sealt ei leia. «Tean, et paljud tuntud teletegijad - ka need, keda siin raamatus pole - oleksid väärt lausa eraldi peatükki,» ütleb Pihel. «Katrin Lust on oma teletee alguses, niisamuti nagu Eva Esse, Piret Laos, Robert Rool, Jüri Butšakov, Mari Tamm ja Taavi Libe,» arvab ta.