ARVAMUS ⟩ Juku-Kalle Raid: Lambasoenguga tiirane treener, tapjagripp ja vaikus

Kui ühiskonnas on midagi nihu, kipub inimeste esimene reaktsioon olema vaikelu nagu lillepildil. Mitte keegi ei räägi midagi. Või ajab tõe asemel lolli mula.

Püksi roniv treener

Lambasoenguga brasiillasest jalkatreener pläägutas midagi täiesti meelevaldset suurest armastusest; üldiselt käitus nagu tema kultuuriruumis kohane. Žestikuleeris (kes kätega ei vehi, seda ei usuta, kuna tal pole tõsi taga), postuleeris midagi, et "ma ei taha kuuldagi, et keegi suudab oma tundeid talitseda" ja käitus üldse nagu kivipalliga kuklasse saanud donžuan.

Kiimas jalkatreener ei jaga absoluutselt matsu, mis kultuuriruumi ta sattunud on. Muuseas, siin peituvad migratsiooni tekitatavad ohud.

Brasiilias pole ta muidugi ka mingi mees, kui noori plikasid ette ei võta, aga taat ei jaga absoluutselt matsu, mis kultuuriruumi ta sattunud on. Muuseas, siin peituvad migratsiooni tekitatavad ohud. Väga raske on selgitada mingile väliskodanikule põhjamaise inimruumi ja isikliku ruumi tähtsust, kui tema on harjunud karjuma "Mamma mia!" – ja sind ohjeldamatult üle suudlema, käe tagumikule äsama, sadat roosi ukse ette puistama, karjudes põlvili laskuma ning silmi pööritades komplimentidega üle kuldama. Sealjuures mitte kindlasti kuulama sõna "EI". Seda ju ei saa olla.

Nii et – käsi püksi!

Okei, mõnele meeldib, aga ikkagi võiks sealjuures asjaosaliselt ja sihtmärgilt küsida, kas ikka tõesti meeldib.

Alateadvus ütleb: ole vait

Aga läheme "vaikimisega" edasi: jalkaklubi ei teadnud asjast midagi, seda esialgu. Mõne päeva pärast ilmnes juba, et teadis küll, aga palju lihtsam oli aastate viisi vait püsida. Riburadapidi brasiillasest lamba peale kaebusi tõstvad tüdrukud vaikisid seni samuti nagu põrsakesed rukkis. Justkui polekski midagi juhtunud.

Ta on harjunud käe tagumikule äsama, põlvili laskuma ning silmi pööritades komplimentidega üle kuldama. Sealjuures mitte kindlasti kuulama sõna "EI". Seda ju ei saa olla.

Niimoodi käitub tegelikult suurem osa inimkonnast ja põhjusest võib isegi aru saada: inimpsüholoogia on ehitatud sedaviisi, et enne millegi välja ütlemist seda justkui pole. Või, hoh, äkki on, aga väga kaugel ja üldse meid ei puuduta. Või kui sinu endaga midagi paha juhtus, siis mitte rääkimine – ütleb esimene tunne – pisendab ehk juhtunut, äkki ununeb kogu jama kiiremini.

Tegelikult, järele mõeldes, teame me ju ometi kõik, et vaitolek ei muuda midagi olematuks. Rääkimine aga annab võimaluse tagajärgedega tegeleda.

Rääkimine hõbe, vaikimine kuld, ütleb meie vanasõna, mida siinkohal absoluutselt kuulata ei tohiks.

