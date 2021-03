VAKTSIINIPROBLEEMID ⟩ Norra vendadest jooksutähed võivad Tokyo olümpialt eemale jääda

«Enne olümpiat peame olema vaktsineeritud. Oleme skeptilised, kui peaksime enne mänge olema Jaapanis ligi kuu aega vaktsineerimata inimestega koos,» sõnas isa Gjert Norra meediale.

Rahvusvaheline olümpiakomitee nõuab, et kõik olümpial osalevad sportlased oleksid vaktsineeritud. Möödunud nädalal teatas ROK, et kõikidele osalejatele, sealhulgas taustajõududele, tagatakse tasuta Hiinas välja töötatud koroonaviiruse vaktsiin. See vaktsiin pole aga Norras heakskiitu leidnud.

«See ROKi ettepaneku tuli üllatusena. Me jälgime ikkagi Norra ametlikke seadusi. Ei soovi kohe pea ees tormata Hiina vaktsiini endale sisse süstima.»

Jakob Ingebrigtsen võitis 7. märtsil Poolas toimunid sise-EMil 3000 meetri jooksus kuldmedali. FOTO: Czarek Sokolowski/AP/Scanpix

Ingebrigtsenite pereisa oli veel kuu aega tagasi kindel, et vennad saavad kodumaal vaktsiinisüsti enne mänge õigel ajal. Ta ei soovi, et süst tehtaks päev enne väljalendu, et lennul või kohapeal tuleks kõrvaltoimete küüsis vaevelda.

Nüüdseks on optimism kadunud, kuna Norras on vaktsineerimise kiirus väga aeglane.

Ingebrigtsenite kodulinnas Sandnesis on 80 000 elanikku, kellest on vaktsineerituid vähem kui viis protsenti.

«Me kõik oleme järjekorras ja loodame, et see jõuab kunagi kätte. Poistele tähendab see head aega olümpiamängud, sest meie 78-aastane emagi pole veel vaktsiinisüsti saanud. Ütleme nii, et ma pole just sellest modernsest riigiaparaadi toimimisest vaimustuses.»

Vendadest edukaim on Jakob Ingebrigtsen, kes tuli kolm aastat tagasi Euroopa meistriks nii 1500 kui ka 5000 meetri jooksus. Eelmisel aastal jooksis 20-aastane jooksutäht 1500 meetris ka Euroopa rekordi.

Henrik Ingebrigtsen. FOTO: VEGARD WIVESTAD GRØTT/www.imago-images.de/Scanpix

Henrik on 1500 meetri jooksus Euroopa meister ning tal on neli suurvõistluste medalit. Filipil on auhinnakapis samalt distantsil EMi kuldmedal ja MMi pronks.

Isa Ingebritsen arvab, et olümpiale pole mõtet minna tervisega riskima.

«Läheme olümpiale tulemust tegema. Samal ajal ei tohi meie tervis ohus olla. Sel pole mõtet.»