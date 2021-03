Paris Hilton avaldas, mis 15 aastat tagasi ühel kõmulisel peoööl tegelikult juhtus

«Britney Spears, Paris Hilton ja Lindsay Lohan pidutsevad kogu öö!» kõlab nüüdseks pea neli aastat tagasi avaldatud Youtube'i videos. See oli 2006. aasta kõmuline peoöö, kus toona paparatsode lemmikneiud Britney Spears, Paris Hilton ja Lindsay Lohan panid väidetavalt terve öö koos pidu. Videot on vaadatud Youtube'is üle miljoni korra ja fotod kolmest neiust auto esiistmel on meelelahutusmaailmas üpris tuntud.

Nüüd on Paris Hilton avaldanud, mis Los Angeleses tol peoööl juhtus. See lugu on seltskonnatähe arvates koguni piinlik.

Lindsay Lohan ja Britney Spears. FOTO: Chicago/EMPICS Entertainment/Scanpix/AFP/Scanpix/Elu24 kollaaž

Kõmuline öö tuli jutuks taskuhäälingus «This Is Paris», kus Paris avaldas, et tegelikult olid välja läinud vaid tema ja Britney, vahendab toofab.com.

«See on õhtust, kui mina ja Britney välja läksime,» kirjeldas Paris kõmulist õhtut ja jätkas: «Me olime Beverly Hillsi hotellis ühise sõbra peol ja otsustasime lahkuda, et koju minna. Kõndisime auto juurde ja järsku ümbritsesid meid tosin kõmupiltnikku. Kui me autosse kõndisime, siis tuli Lindsay ka juurde. See oli veidi piinlik, sest sel hetkel oli meie vahel veidi draamat.»

Kunagised sõbrannad Paris ja Lindsay olid tollal meedia ning paparatsode vahendusel teineteise kohta halvasti öelnud. Nendevaheline tüli jõudis haripunkti 2006. aasta novembris, kui Lindsay väitis, et Paris lõi teda ööklubis joogiga.

Õhtu pärast seda süüdistust vedas Parisi suhtekorraldaja Lindsayt seltskonnatähe auto poole ja palus tal paparatsodele tõtt öelda. Lindsay tunnistas, et Paris ei löönud teda ja väitis, et nad on ikka veel sõbrad.

Paris jätkas õhtu kirjeldamist järgmiselt: «Kui me autosse istusime, karjus paparatso mulle, et kas see on tõsi, kas ma lõin Lindsayt. Ja siis järsku märkan, et Lindsay kõnnib meie poole.»

«Ühel hetkel vaatan kõrvale ja ta istub minu autos. Me ei saanud läbi, aga ma olin viisakas,» tunnistas Paris ja lisas, et autoga paparatsode keskelt välja pääseda oli raske. «Inimesed reaalselt kukkusid auto peale, et pilti saada. Selles olukorras oli väga närvesööv sõita.»

Järgmisel hommikul olid pildid kolmikust kõikjal. Paris avaldas, et paljud kõmuväljaanded leiutasid nende peoööst igasuguseid lugusid ja väitsid, et nad käisid kõik koos väljas. Tegelikult oli Paris peole läinud vaid Britneyga.

Taskuhäälingus rääkis Paris põgusalt ka sellest, milline oli tema suhe Lindsayga toona ja mida ta näitlejannast praegu arvab.

«Olime kunagi väga lähedased sõbrad ja siis ta sai mõne asjaga hakkama, mis tegid mulle väga haiget ja ta lihtsalt reetis mu usalduse ning põhjustas palju draamat. Seega me ei olnud enam sõbrad, aga kui ma sellele praegu mõtlen, siis olime nii noored ja lapsikud. See oli nagu Los Angelese keskkooli draama.»

Paris lisas, et elu on liiga lühike, et pikka viha pidada. «Loodetavasti läheb tal (Lindsayl - toim) hästi ja ma soovin talle kõike head.»