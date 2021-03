Aleksei Navalnõi tegi vanglast esimese postituse: elu nagu George Orwelli romaanis «1984»

Navalnõi tegi nüüd üle pika aja sotsiaalmeedias esimese postituse, milles ta teatab, et asub Moskvast 100 kilomeetri kaugusel olevas koonduslaagris, mis Moscow Timesi andmetel on Kesk-Venemaal Vladimiri oblastis olev range režiimiga karistuskoloonia IK-2 .

«Tunnistan, et mind üllatas Venemaa vanglasüsteem. Mul ei olnud varem aimu, et Moskvast vaid 100 kilomeetri kaugusel on koonduslaager, kus tingimused on nagu George Orwelli kultusromaanist «1984». Arvan, et keegi Venemaa vanglaameti juhtidest luges Orwelli romaani ja sai sellest inspiratsiooni. Harimine dehumaniseerimise kaudu,» kirjutas Navalnõi Instagramis viitega teosele, milles kirjeldatakse totalitaarset tulevikuriiki.