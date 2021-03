Brigitte Susanne Hunt lõpetas suhte sõbrannaga: nägin, kui kahepalgeline ja mürgine võib inimene olla

Brigitte blogi vaatajatele pakkus suurt huvi, mida raadiohääl arvab sellest, et teda alatihti kõiksuguste kuulsustega paari pannakse. Brigitte Susanne Hunt tõdeb, et on rahul sellega, et viimased aastad teavad ainult kõige lähedasemad inimesed, mis tema elus tegelikult toimub.

«Ma ei näe enam vajadust teha oma suhe avalikuks enne, kui ma tõesti tunnen, et ma tahan. Varem olen ma võib-olla kiirustanud liiga palju, aga ütleme nii, et ma olen eraeluliselt õnnelikus kohas. Kas mu kõrval on mingi mees või mitte, seda näitab aeg, see ei ole kõige tähtsam,» räägib Brigitte naerdes, sest ajab enda arvates justkui mingit poliitiku juttu. «Kui see klapp on väga tugev, siis küll ma seda mingi hetk jagan,» lubab telestaar.

Küll aga ei soovinud Brigitte jagada, milliste lähedaste sõbrannadega on tal suhted karile jooksnud. «Inimesed on erinevad ja ma tahan, et minu kõrval oleks need sõbrannad, kellega mul on ühised väärtused ja kui ma näen, et see ühisosa ei ole enam aktuaalne, meil ei ole paljust rääkida, meil on tülid,» tõdeb Brigitte.

«Tülid tulevadki sellest, et inimesed ootavad, et keegi teine käituks kuidagi teisiti ja kui need omavahel ei klapi, siis ma ei näe vajadust rohkem väga suhelda. Kui juhtub midagi sellist, et ma tunnen, justkui mind reedetakse, siis ma ei taha selle inimesega enam mitte midagi rohkem teha,» räägib naine.

Brigitte tõdeb, et on teatud lubamatud asjad, mida sõbrannale tegema ei peaks. Seejuures räägib ta ka endistest sõprustest. «Mul on vähe selliseid hetki, kus keegi läheb üle piiri, et siis ma nagu täiesti ära lõpetaks, aga tol hetkel ma nägin seda vajalikuna ja ma nägin ära, kui kahepalgeline ja mürgine võib olla inimene, keda ma kunagi selliseks ei pidanud,» tunnistab ta. Tegu oli Hundi ühe kõige uuema sõbrannaga. «Oligi tema aeg minna ja nägu päriselt, I am so much better off (toim - mul on ilma palju parem),» lõpetas Brigitte.

Elu24 lugejad on täheldanud, et pildist on kadunud kunagine Brigitte hea sõbranna Astrit Vanaveski. See juhtus peale Brigitte ja Indrek Mäe lahkuminekut. Kui muidu käisid sõbrannad üheskoos õhtustamas ja veetsid lõbusalt aega, siis enam neiud teineteist sotsiaalmeedias ei jälgi.

Kuigi jumestajana töötav Astrit Brigitte tegemistel Instagramis silma peal ei hoia, jälgib ta siiski 29 inimese seas ka Brigitte endist elukaaslast Indrek Mäed. Brigitte ei soovinud teemat Elu24-le kommenteerida.