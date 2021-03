Donald Trump on rääkinud: Meghan Markle võiks USA presidendiks kandideerida

Trumpi arvates võiks Markle demokraatidega liituda, sest siis võidaksid vabariiklased suure tõenäosusega järgmised valimised. «Mina tema fänn ei ole. Arvan, et see, mida ta kuninglikust perekonnast räägib… Ma tunnen kuningannat, olen temaga ka kohtunud ja ta on imeline inimene,» kinnitas Trump.