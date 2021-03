Kim Jong-uni õde ameeriklastele: kui tahate öösel hästi magada...

Põhja-Korea riigimeedia avaldas Kim Yo-jongi sõnavõtu, milles ta pöördub USA uute juhtide poole. Ta ütleb, et kui ameeriklased tahavad järgmised neli aastat hästi magada, oleks targem mitte tekitada olukordi, mis röövivad une, vahendab afp.com.

Kuigi ta ei maini USA presidenti Joe Bidenit nimepidi, saab ridade vahelt lugedes aru, et ta pöördub eelkõige tema poole.

Põhja-Korea liidrite silmis on kahe riigi miltaarõppus nendevastase rünnaku ettevalmistamine. Kim Yo-jong kirjeldab sõnavõtus, et Lõuna-Korea eelistab sooja ja päikselise mai asemel kriisi ja sõda õhutavat märtsi.

Kim Yo-jongi peetakse oma venna Kim Jong-uni üheks tähtsamaks nõunikuks, kes on ka varem Põhja-Korea vaenlasi kritiseerinud. Teadupoolest reageerib Põhja-Korea alati nii USA kui ka naaberriigi Lõuna-Korea tegevusele, on see siis sõjaline või mitte.