Austraalia rikkurist tubakaärimehe Travers Beynoni elu on sama kirev kui tema metsikud peod. Beynonil on korraga mitu tüdruksõpra, kellega elab koos hiiglaslikus mõisas. Sama katuse all on ka miljonäri abikaasa ja kaks last. Kallimaid otsib ta avalikult ja kandideerida võivad kõik, kes Beynoni nõudmistele vastavad! Kuid tema endise tüdruksõbra sõnul pole elu Austraalia Playboy mõisas nii lustlik, kui see esmapilgul võib tunduda.

Travers Luke Beynon sündis 6. märtsil 1972. aastal Austraalias. Lapsepõlves unistas ta jalgpallikarjäärist, kuid pidi sellest teismeeas seljavigastuse tõttu loobuma, vahendab ladbible.com. Vahetult pärast seda märgati teda moemaailmas ja Beynonist sai modell. Järgmised kümme aastat reisis Beynon modellina mööda maailma.

Pärast modellikarjääri lõppu kolis ta tagasi Austraaliasse, kus ta päris oma vanemate tubakaäri, vahendab heraldsun.com.au. 90ndatel loodud ettevõttel Freechoice Tobacconist on praegu ligi 300 poodi üle riigi ja selle kasum ulatub miljonitesse. Suuresti tänu pärandatud firmale naudib äsja 49. sünnipäeva tähistanud Beynon rikkuri elu uhkes mõisas, mida ta kutsub Candyshopiks ehk kommipoeks.

Mõisa kodulehel avaldab Beynon, et tema vanemad ei leppinud millegi muu kui edukusega. Beynon nimetab enda suurimateks eeskujudeks oma vanaema ja ema, kes oli kõige tugevam inimene, keda ta on teadnud. Peale nende innustas Beynonit ka isa, kes sundis poega pidevalt arenema.

Meedias kutsutakse Beynonit Candymaniks ehk kommionuks. Oma ettevõtte nimega sobivalt (Freechoice tähendab «vaba valikut») leiab ta, et elus peab olema kõigil vaba valik. Teda tuntakse metsikute pidude, kaunite naiste, kallite riiete ja luksusautode poolest.

Beynon peab suureks eeskujuks ka Hugh Hefnerit ning otsib tihti enda kõrvale uusi tüdruksõpru, kellega argielu jagada. Kõike seda teeb ta vaatamata tõsiasjale, et samas mõisas elavad ka tema noor naine ja nende kaks väikest tütart.

KOMMIONU ARMUELU

Modellikarjääri lõpus kohtas Beynon Miamis oma esimest abikaasat. See oli Venetsueela kaunitar Ninibeth Leal, kes krooniti 1991. aastal kodumaa kõige kaunimaks naiseks. Samal aastal anti talle ka ihaldusväärne Miss Maailma tiitel.

1991. aasta oli Ninibethi jaoks üsna tegus, sest siis abiellus ta ka Beynoniga ja võttis mehe perekonnanime. Koos koliti Austraaliasse, kus Ninibeth siiani elab.

Paaril on ühisest kooselust kaks last, 22-aastane Valentino ja 19-aastane Lucciana. Üle kümne aasta koos olnud paari suhe purunes aga 2008. aastal.

1991. aastal Beynoniga abiellunud Ninibeth Leal 2011. aastal. Nende abielu purunes 2008. aastal. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Vahetult pärast lahutust sai Beynon endale laste hooldusõigused. Tuleks märkida, et täielikult isale määratud hooldusõigus oli toona (ja on siiani) üsna haruldane. Oma kodulehel toob Beynon esile, et see näitab tema oskusi lapsevanemana ja justkui tõestab, et tema elustiil ei mõjuta isaks olemist.

Pärast lahutust abiellus Beynon oma teise abikaasa, Taeshaga. Paar kohtus 2009. aastal Benyoni mõisas korraldatud peol, kus 18-aastane Taesha töötas. See oli miljonäri esimene ametlik suurejooneline üritus mõisas, kus on aastate jooksul veel palju pidutsetud.

Aasta pärast kohtumist paar abiellus.

Taesha on Beynoni teine abikaasa, kes elab mõisas koos mehe, nende kahe lapse ja miljonäri tüdruksõpradega. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Nüüd on neil kaks tütart, kelle kasvatamisel on Beynon rangem kui Taesha. «Tema on see, kes suudab nad nagu sõdurid seisma panna,» ütles Taesha naeratades Candyshopi Youtube'i kanalil. Naise sõnul on Beynon just selline isa, keda ta endale sooviks. «Kui ta ei oleks minu abikaasa, sooviksin, et mul oleks selline isa nagu Travers,» ütles Taesha kaks aastat tagasi.

Miljonäri noor abikaasa on kirjeldanud oma meest kui seksuaalset isendit, romantikut ja kedagi, kes ei anna kunagi alla. «Ma ei ole näinud kedagi teist, kes oleks oma tööle nii pühendunud kui tema. Ta ei peatu, ta ei anna alla.» Abikaasa sõnul on Beynonil karm tööeetika ja tundub, et sarnast suhtumist ootab miljonär ka oma lastelt.

MODELLIST TÜTAR OMA ISAST

Vaatamata Beynoni varandusele pidid tema kaks vanemat last juba varakult õppima, mida raha on väärt. Vanim tütar Lucciana selgitas, et seetõttu läks ta 15-aastaselt McDonald'sisse tööle.

«Ma tahtsin töötada, sest minu isa on meid nii meelestanud. Minu vend Valentino töötas ka McDonald'sis,» avaldas Lucciana. «Töötasime üle päeva. Eesmärk oli mõista raha väärtust ja selle säästmist. Sa ei tea raha tõelist väärtust, kuni sul enda raha ei ole.»

«Kui ma sain 500 Austraalia dollarit, võtsin sealt sada ja panin ülejäänud säästudesse. Ja nii iga kord. Inimesed küsisid kogu aeg, miks ma töötan. See käis mulle närvidele, sest see, et isa meile lihtsalt raha annab, on stereotüüp, ja olukord oli täiesti vastupidine. Ma tegin tööd oma raha nimel,» meenutab Luccina teismeiga.

Lucciana meenutab ka isa rangust. Kui ta jäi kodust välja hiilides isale vahele, pidi ta selle tagajärgi mitu kuud kannatama.

«See kestis kolm kuud. Ta võttis mu telefoni, arvuti. See oli mu sünnipäeva ajal ka,» tunnistas Lucciana. Tüdruk ei saanud sel ajal ka televiisorit vaadata ega sõpradega kohtuda.

«Isale ei tohi valetada, oli see, mis ma sellest kõigest õppisin. Ta oli väga-väga range, aga teiste lapsevanematega võrreldes teiste asjades,» kirjeldas Lucciana oma isa.

«Kombed, vanemate austamine, kuulamine – sa ei õpi kunagi, kui sa alati räägid,» loetles Lucciana ette asju, mille suhtes tema isa eriti nõudlik oli. Neiu sõnul on kõik see tulnud talle elu jooksul kasuks. «Ma ei oleks ilma temata see inimene, kes ma praegu olen.»

Metsikute pidude ja isa mitme tüdruksõbra keskel üles kasvanud Lucciana on justkui kõigega harjunud ja kõigeks valmis. Kuid siiski on midagi, mis talle ei istu: polügaamia.

Beynoni elustiilist rääkides tunnistab Lucciana, et näha isa mitme tüdruksõbraga koos ei ole imelik. «Armastan oma isa ja kui ta on õnnelik, olen ka mina õnnelik. Mina seda ei teeks, aga kui ta on leidnud endale hunniku tüdrukuid, kes saavad seda teha ja ta on õnnelik, nad on õnnelikud ... Ja kes ei tahaks, et neid poputataks nii, nagu minu isa neid poputab.»

Vaatamata sellele, et Luccianale isa elustiil vastukarva ei ole, kolis ta vahetult pärast 18. sünnipäeva mõisast välja ja läks elama Londonisse. Lucciana alustas seal modellikarjääri ja soovib endale ise nime teha. «Olen oma isalt nii palju õppinud, et ta on alati osa minu narratiivist. Kõik, mis olen elus õppinud, on tulnud temalt,» tõdes ta lõpetuseks.

Miljonäri ainus poeg on 22-aastane Valentino (ülemisel pildil koos isa ja õega), kes on muusikaprodutsent ja DJ. Valentino arvates on nende pere üks väheseid normaalseid perekondi. Ka talle on miljonärist isa õpetanud raha väärtust ja seda, et elus tuleb kõvasti tööd teha. Paar aastat tagasi rääkis Valentino, et isa ajab ta vahel tööle minekuks koguni kell kolm öösel üles. Poja sõnul väärtustab tema isa kõige rohkem austust, usaldust ja truudust.

Nii Lucciana kui ka Valentino pidutsesid mõisas koos omaga isaga, küllap ka juba teismelistena. Lucciana vihjas ühes intervjuus, et tal ei olnud kunagi võltsdokumenti vaja, sest peod toimusid tema enda kodus. Valentino on isa peol olnud ka DJ.

NÕUDMISED TÜDRUKSÕPRADELE

Beynoni mõisa kodulehel saavad kõik huvilised täita tüdruksõbra ankeedi. Seal väidetakse, et Benyoni tüdruksõbraks olemine ei erine üldse suhtest kahe inimese vahel. Kuigi antud juhul on suhtes ka Beynoni abikaasa Taesha, kes ise samuti naistega meelsasti hullab.

Tüdruksõbraks kandideerimise protsessi kirjelduses seisab, et pärast ankeedi täitmist võtab Beynon neiuga Instagramis ühendust. Kui nende vahel on vastastikune külgetõmme ja huvi ning ka videokõne läheb ladusalt, kutsub Beynon neiu nädalavahetuseks, nädalaks või isegi kuuks ajaks enda mõisa. Reisikulud tasub Beynon ise ja ka Austraalia viisa makstakse kohale jõudes kinni.

Kas neiu kutsutakse tagasi mõisa elama, sõltub sellest, kuidas ta Beynoni, tema abikaasa ja kallimatega läbi saab. Kodulehe teatel on Beynoni kõige pikaajalisem tüdruksõber Nisha, kes tuli esialgu nädalaks, kolis järgmine nädal sisse ja on nüüd mõisas elanud juba üle viie aasta.

Beynon valib oma kallimaid hoolsalt ja tal on neile kindlad nõudmised. Lisaks silmailule peab kallim olema lõbus, elav, spontaanne, seiklushimuline ja lugupidav. Beynon tahab, et mõisa elanikud oleks kui üks tugev perekond ja erimeelsusi ta ei salli.

Iga kallim peab oma välimuse eest hoolitsema. Küüned ja juuksed peavad olema hooldatud, keha olema päevitunud ning meik ja riietus viimase peal. Samuti peavad neiud korralikult toituma ja trenni tegema. Kõige selle eest tasub Beynon, kes annab kallimatele nädalas 100 kuni 500 Austraalia dollarit taskuraha.

Kuna Beynon käib tähtsa ärimehena suurtel üritustel, peavad olema kallimad valmis temaga kaasa minema. Naiste kohustus on käituda avalikkuses erakordselt hästi. Moemaailmas tegutsenud Beynon aitab kallimaid tihti nende stiiliga, et nad saavutaks oma potentsiaali.

Kodulehel lubatakse, et Beynoni tüdruksõbrad harjuvad ära kallite riiete ja aksessuaaridega, viietärnihotellide ja reisidega, luksusautode ja hinnaliste ehetega, kvaliteetse toidu ja kõrgklassi pidudega.

Beynoni tüdruksõber peab tagama täieliku konfidentsiaalsuse, olema väga usaldusväärne ja otsima siirast suhet. Iga kallim teeb meelsasti mõisas eri töid ja kolib rõõmuga sinna elama. Beynoni tüdruksõber ei tohi olla kellegi teisega suhtes, ka mitte mõisas elades. Naise pere võib teda külastada ja mõisast võib lahkuda iga kell.

Kõik Beynoni tüdruksõbrad ja abikaasa magavad mehega ühes magamistoas. Kallimate mahutamiseks on kokku lükatud kolm hiigelsuurt voodit. Peale magamistoa jagamise on kohustuslik ka üksteisega vahekorda astuda. Beynoni sõnul aitab see naisi kontrolli all hoida, vahendab ladbible.com. Kondoomi mees ei kasuta, sest kõik kallimad peavad võtma antibeebipille.

«Ma olen väga valiv. Meil on olnud tüdrukuid Peruust, Kolumbiast, Venetsueelast, Euroopast, Türgist ja Inglismaalt,» avaldas Beynon, kes vaatab esmalt naiste välimust. Miljonäri kallimate arv pole praegu täpselt teada. Sotsiaalmeedia põhjal aga tundub, et püsikallimaid on mehel kolm kuni neli. Mõisas võib olla aga ka naisi, kelle kohta pole Beynon veel otsust langetanud.

Kallimate ja pere jaoks on mõisas piisavalt ruumi. Häärberis on kokku 15 magamistuba, 18 vannituba, kodukino, suur bassein, spaa, aurusaun, solaarium, jõusaal, tantsusaal ja neli kööki. Pere kasutuses on ka 11 autot, kaater, jeti ja mootorrattas.

Vahetult enne pandeemiat, 2020. aasta märtsis pani Beynon kallimate leidmiseks üles uue kuulutuse. Tundub, et kuigi mõisale loodud Instagram ja Youtube'i kanal on koroonaviiruse pandeemia ajal pigem vaikseks jäänud, saab siiani miljonäri tüdruksõbraks kandideerida.

ENDISE TÜDRUKSÕBRA PIHTIMUS

Kuigi Beynon loob enda ja Candyshopi mõisa sotsiaalmeedia kontodel oma elust kindla kuvandi, võib tegelikkus olla hoopis teistsugune.

2015. aastal sai Beynon ühe oma Instagrami pildi eest palju kriitikat. Miljonär pani üles foto, kus ta hoiab bikiinipaeladest kinni käpuli maas olevaid naisi, justkui jalutaks ta oma koeri, vahendab Daily Mail. Üks naistest oli Beynoni abikaasa, teine tema tüdruksõber, modell Kristy Engelmann.

Veidi pärast juhtunut lahkus Engelmann mõisast ja mõistis Beynoni elustiili hukka. «Hoolisin temast enne, kui kogu see meediakära algas, ja ma mõistsin, kui manipuleeriv, šovinistlik ja nartsissistlik inimene ta on, ning ma ei tahtnud temaga enam kokku puutuda,» tunnistas Engelmann. Ta lükkab ümber arvamuse, et läks mõisa vaid raha pärast. «Asi ei olnud rahas, sest ma ei saanud midagi ja ei lootnudki kunagi midagi.»

Mõni aeg enne Engelmanni lahkumist pöördusid meedia poole ka Taesha vanavanemad, kes palusid, et naine oma kahe lapsega koju tuleks. Vanavanemad väitsid pea kuus aastat tagasi, et neil puudub Taeshaga igasugune kontakt ja nad ei ole ka tema tütreid näinud ega nendega rääkinud.

2018. aastal avaldas üks Beynoni potentsiaalne kallim, et elu Candyshopi mõisas oli hoopis teistsugune, kui esmapilgul võib tunduda, vahendab Daily Mail. Nüüd 24-aastane Ashley rääkis Youtube'i videos, et veetis mõisas kümme päeva. Ameerikast pärit neiu reisis Austraaliasse ja suhtles päevad läbi teiste tüdrukutega. Beynon oli terve selle aja tööl.

«Travers ärkab megavara üles ja teeb trenni, siis läheb ta tööle, tuleb pärast tööd koju, sööb ja õhtul vaatame koos filmi,» kirjeldas Ashley miljonäri argipäeva. Ta tõdes, et Beynoni töögraafiku tõttu peavad kõik väga vara magama minema. Õhtusöögi valmistavad kallimad. Ashleyl hakkas mõisas elades kohutavalt igav, sest peale televiisori vaatamise ja päevitamise ei olnud seal suurt midagi teha.

Lisaks paljastas Ashley, et Candyshopi ametlikule Instagrami kontole postitatud fotod on lavasatud. «Assistent tuleb ja ütleb, mis kellaks sa pildistamiseks valmis pead olema. Siis tuleb fotograaf sisse ja teeb miljon pilti. Nad näitavad meile mingeid fotosid ja ütlevad, et peame seda järele tegema,» avaldas Ashley.

Kuid kõige selle tavapärase juures peavad paljud suureks boonuseks iga nädal toimuvaid pidusid, kus saab tasuta juua ja süüa.