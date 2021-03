KUULA JA VAATA ⟩ Eesti laulja Rita Ray värske singel pälvis Briti raadiojaama tähelepanu

Möödunud aasta Eesti Muusikaauhindadel mitme auhinna kandidaadiks nimetatud Rita Ray rõõmustab fänne uue singliga «Love Ain't the Same». See on lauljatari esimene singel pärast 2019. aasta debüütalbumit. 12. märtsil avaldatud singli klassikalist R&B kõlapilti toetab 11-liikmelise keelpilliorkestri arranžeering, mille salvestust juhtis Rita Ray ise.

Eestlanna singel on köitnud juba ka Briti raadiojaama BBC Londonit. Paar nädalat tagasi mängiti «Love Ain't the Same» raadiojaamas esimest korda ette ja Rita Ray andis raadiohäälele Robert Elmsile ka intervjuu.

Kohe intverjuu alguses avaldab Rita Ray, et vestleb Elmsiga Tallinnast, mis üllatab saatejuhti väga. «Kui ma sind esimest korda kuulsin, ei olnud mul aimugi, et see oli sinu taust, et sa oled eestlane! Ma oleksin öelnud, et sa oled pärit Nashville'ist (Ameerika kantrimuusika pealinn - toim) või Texasest,» imestas Elms.