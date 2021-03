USKUMATU UURING ⟩ Mis juhtuks, kui 50 protsenti Saharast kaetaks päikesepaneelidega?

Soojenemine ja selle kõrvaltoimed oleksid tingitud asjaolust, et päikesepaneelide ränielemendid on liivast tumedamad ja peegeldavad seega vähem päikesevalgust tagasi kosmosesse.

Ebatavaline uuring näitas, et kuigi kõrbesse rajatud päikesefarmid võivad tunduda suurepärase ideena, ei ole päikeseenergia suures plaanis täiesti kahjutu.

Lu ja ta kolleegid rõhutavad uurimisraportis, et kuigi päikeseenergial on negatiivne pool, tekitaksid fossiilkütused rohkem kahju ja tõstaksid veelgi globaalseid temperatuure.

Rootsi teadlased lisasid, et mingil määrasl oleks Sahara kõrbe päikesefarmidel kliimale ka positiivne mõju. Kõige suurem oleks Sahara-taguse Aafrika rohelisemaks muutumine, mille taga on mussoonnähtus, mille tõttu oleks põhjaoolkera suveperioodil ekvaatori piirkonnas piisavalt vihma. See muudaks kuivad alad savanniks või rohumaaks.