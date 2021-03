Meghan Markle'i õe paljastus: prints Harry ja Meghan võivad peatselt lahutada

Samantha Markle on ka varem oma õe elu avalikult kommenteerinud ning tihti Meghanit neis sõnavõttudes rünnanud.

Õed pole aastaid kohtunud, kuid see Samantha Markle’it ei pidurda. Naisel on oma õe suhte kohta palju öelda ja TMZ-le antud intervjuus paljastas ta tõelise pommuudise. Nimelt väitis Samantha, et Meghan ja prints Harry võivad peagi lahutada.