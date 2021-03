PILDID ⟩ Kuu aega haiglas olnud 99-aastane prints Philip sai koju

Buckinghami palee teatas 17. veebruaril, et eakas prints viidi eelmisel õhtul Londonis asuvasse kuningas Edward VII haiglasse, kuna ta kurtis kehva enesetunnet. Prints olevat autost haiglahoonesse läinud omal jalal ning palee kinnitas, et tegemist on vaid ettevaatusabinõuga, mitte hädaolukorraga.

See on kõige pikem aeg, mil Philip oma tervise pärast haiglas on pidanud veetma, vahendab The Sun.