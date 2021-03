Seksisõltlasest emme tekitab naistes pahameelt: mu mees ootab nüüd minult sama

Eratreenerina töötava Tracy Kissi pidev seksiisu tekitas elukaaslasega pingeid, mistõttu läks paar mitu korda lahku ja jälle kokku tagasi. «Kui asi puudutas eneserahuldamist, siis ma tegin seda lausa kaks kuni kolm korda päevas. Kuna ma töötan kodus, siis oli see ütlemata mugav,» rääkis ta telesaates.

Kuigi Tracy oli ise igati õnnelik, soovitas elukaaslane tal siiski telesaate ekspertidelt abi otsida, et jõuda selgusele, kas ta on tõesti seksisõltlane. «Mees suutis minuga tempot hoida kuskil esimesed viis kuud, kuid peale seda ma otseses mõttes hävitasin ta,» rääkis Tracy. Saates tunnistas ta, et kui ta on rahuldamata, siis on ta väga tujukas ja pinges. Tracy sõnul suudaks ta kas või 11 korda päevas linade vahele ronida.

«Ta räägib, et see on tema süü, et ta mind rahuldatud ei saa, aga minu meelest ei ole see nii. Ta teeb tublit tööd, ma armastan seda ja ma tahan seda üha rohkem,» kirjeldas Tracy mehe seisukohta.

Eratreener rääkis väljaandele The Sun, et kui saade jõudis teleekraanidele, hakkasid pahased netikommentaatorid oma arvamust avaldama. «Teised naised mõtlevad, et see naine on televisioonis ja räägib, kui väga ta seksi armastab ja kuidas ta võiks seda kas või 11 korda päevas teha, ning mu mees ootab nüüd minult sama,» kirjeldas Tracy.

Paljudes naistes on Tracy mure tekitanud väidetavalt pahameelt, justkui kohustaks see neid sama aktiivset voodielu elama. «Mind on alatult sotsiaalmeedias rünnatud,» tõdeb Tracy. Kuigi naisele kinnitati saates, et suur sugutung ei ole midagi häbiväärset, ei ole kõik sellega nõus. Tracyle heidetakse pidevalt ette, et ta tegi seda kõike lihtsalt suurest tähelepanuvajadusest.

Möödunud kuul lasi naine ka oma intiimpiirkonda opereerida, et seda oma maitse järgi kujundada. Seepeale olid naised ühtäkki mures, et Tracy soovib ka nende mehed üle lüüa. «Ma ei süüdista mehi, et nad mind vaatavad. Ma olen oma välimuse nimel palju vaeva näinud,» tunnistab Tracy.