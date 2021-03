Tögamine jätkub? Marta Laan tegi Nele-Liis Vaiksoole ootamatu ettepaneku

«Armas Nelku (ma tean, et su isa kortsutab selle hüüdnime peale kulmu), aga täna on sinu sünnipäev,» kirjutab näitleja Nele-Liis Vaiksoole pühendatud õnnesoovis.

«Mul on nii hea meel, et me oleme sinuga juba parajalt paksud ja parimates aastates, et me julgeme koos pea ees otse eetrisse hüpata, üksikule saarele minna või siis «Rannamaja» uues hooajas osaleda, kui see lõpuks tuleb! Olgu sul raju sünnipäeva teisipäev, mu Öölaps! Palju, palju õnne! Armastan ja imetlen!»