Ukraina avalikkust šokeerib 8-aastase modelli suhe endast vanema lapsblogijaga

Kiievist pärit 8-aastane Milana on blogija ja lapsmodell, kellel on Instagramis üle poole miljoni fänni. Hiljuti avaldas Milana enda fännidele, et ta on suhtes 13-aastase Pashaga, kes on samuti tuntud blogija. Pashal endal on Instagramis veidi üle 50 000 fänni.

13-aastase blogija Instagrami põhjal selgub, et lapsed kohtusid möödunud aasta augustis. «Me kohtusime. Milana ja mina filmisime teile toredaid videoklippe,» kirjutas Pasha ja suunas oma fänne nende Likee.video kontodele. (Likee.video on TikTokile sarnane sotsiaalmeedia platvorm, kuhu saab postitada videoklippe. Mõlema Likee.video kontod on praeguseks suletud - toim).

Pärast laste esmakohtumist on Pasha korduvalt enda ja Milana ühiseid pilte postitanud, kuid Milana enda kontol on poissi näha olnud vähem. Pigem postitab 8-aastane Milana endast ja Pashast pilte ning videoid Instagrami-lugudesse. Seal on Milana jaganud kaadreid sellest, kuidas nad käisid koos kinos ja pesid vannitoas hambaid. Osadel postitustel andsid lapsed üksteisele musi.

Sotsiaalmeedias teeb inimesi murelikuks tõsiasi, et Milana kannab tihti riideid, mis oleks sobilikud pigem täiskasvanutele. Lisaks on laste omavahelise suhte osas paljusid murelikuks teinud tõsiasi, et Milana ja Pasha magavad vahel koos ühes voodis. Seda kinnitas Milana sotsiaalmeedias fänni küsimusele vastates ja ütles «jah», kui temalt küsiti, kas nad magavad Pashaga koos.

Alles hiljuti võtsid lapsed vastu väljakutse, kus nad panid oma käed ketiga kokku ja veetsid nii terve ööpäeva. «Me magasime öösel ainult kaks tundi,» kirjeldas Milana väljakutset enda Instagramis.

Laste romantiline suhe on paljude jaoks murettekitav. Osad arvavad, et viga on lastes, kuid suurem osa süüdistab vanemaid. Milana ema Daria väidab aga, et lastele ei surtud suhet peale: «Nende vahel on tõeline armastus.»

Facebookis olukorda kommenteerinud ukrainlanna sõnul seksualiseerib Milana ema oma tütart raha eesmärgil. «Daria ei mõista, et lisaks lastele, kes vaatavad ja kommenteerivad, on seal ka suur osa pedofiile,» kritiseeris neiu.

Ukrainlanna sõnul on lastega seotud iludusvõistlused ja lapsmodellida olemasolu olnud alati problemaatiline. Ta rõhutab, et täiskasvanud on need, kes peaksid laste eest hoolt kandma ja neid kiskjate eest kaitsma. «Selle asemel on nad aga loonud väga mugava ja tulutoova digitaalse keskkonna.»

Segodnya veebilehele intervjuud andes astus Daria enda ja oma tütre kaitseks välja. «Jätkame enda kaitsmist tõestamaks, et midagi ebaseaduslikku ei ole juhtunud. Pealegi, tulevikus võtame ühendust küberpolitseiga, et kaitsta ennast negatiivse ja kinnitamata informatsiooni eest,» põrutas Daria. Valeinformatsioonina tõi Daria välja selle, et Ukrainas läks liikvele kuulujutt, et Milana ja Pasha elavad koos ilma vanemateta. «See on väga moondunud informatsioon,» väitis Daria, kelle sõnul käis kuulujutust alguse saanud ööl Milana Pashal lihtsalt külas. Daria ise läks oma tütrega kaasa ja Pasha vanemad olid samuti kohal.

Daria sõnul on tema tütar blogimisega väga seotud. «Ta on miljonärist blogija, ta tegeleb modellindusega. Tema elu vastu tuntakse väga suurt huvi,» rääkis Milana ema.

Praeguseks on Ukraina politsei alustanud uurimist ja väidetavalt ei tohi lapsed üksteisega kohtuda (kuigi 17. märtsil jagas Milana oma Instagrami-lugudes endast ja Pashast videoklippe, sama tegi ka Pasha). Politsei on ülekuulanud nii Milana kui ka Pasha vanemad.