UUS TREND? ⟩ Harry Stylesi Grammy auhindade sulgboast on saanud Twitteri fenomen

Harry Stylesi võrreldi aastaid tagasi «Keskkoolimuusikali» (2006) noortefilmis tuntuks saanud Ashley Tisdaleiga, kelle ikooniliseks moeelemendiks oli samuti boasall.

«Suunamudija ja suunamuditu,» seisab humoorika võrdlusfoto kirjelduses, justkui Harry oleks saanud inspiratsiooni tolleaegselt stiiligurult. «See esimene riietus on nii kuradima kole. Vabandust, aga kust tuli idee panna särk dressipluusi peale, ning tõmmata pähe Hello Kitty unemask ja toasussid - Teate mis, ma rääkisin end ära, see on lausa hämmastav,» viskavad inimesed nalja 2000ndate moe üle.

Samuti märkasi nii mõnedki, et Harry erkkollane pintsak on samuti kuskilt tuttav. Nimelt kandis pea samasugust jakki armastatud noortefilmi «Clueless» (1995) näitleja Alicia Silverstone. Paistab, et Harry ammutas tõesti Grammy jaoks riideid valides inspiratsiooni tuntud Hollywoodi filmidest!

Lisaks kõigele naerutas Twitteri kasutajaid ka pisut kummalisem sarnasus kleitidega filmist «Valged tšikid» (2004).

Grammy auhinnad ei olnud aga esimene kord, mil Harry julge aksessuaari kasuks otsustas. Boasalli vapustavalt välja kandmas on nähtud meest ka varem. Mitmed täheldasid kommentaariumis, et Harry stiil on suuresti inspireeritud hoopiski muusikamaailma legendidest David Bowie ja Prince, keda võis samuti omal ajal sulgedest boasalli kandmas näha.