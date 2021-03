SAAGA JÄTKUB ⟩ Seninägemata video näitab Aivar Mäe ahistamisskandaali uuest valgusest

Uus peatükk Aivar Mäe ahistamisskandaalis tuleb kohtusaalis toimunud kuudepikkuse ping-pongi järel. Mäe vabandas oma käitumise pärast kiirelt, kuid väitis, et tal pole kunagi mingeid seksuaalseid kavatsusi olnud.

Edasi on Mäe aga kinnitanud, et mitmed ahistamisväited on täielikud väljamõeldised. Need vastusüüdistused on olnud suunatud ainsa nimega välja tulnud süüdistaja Lisanna Männilaane vastu. Väidetakse, nagu soovinuks naine kätte maksta, kuna tal ei õnnestunud saada soovitud turundusjuhi kohta.

Viimase arenguna mõistis kohus mehe hoopis õigeks, kuna ei olnud tõendatav, et Mäe käitumine ahistas või alandas Männilaant. Nii tühistati 400-eurone trahv ahistamise eest.

Vastandlikud väited

«Duubli» eetris viskasid teised Estonia töötajad aga õhku mitmeid kahtlusi. «Kõige üllatavam oli politsei kõne, kust selgus, et tunnistaja väitel on Aivar Mäe käinud just minu seljas,» rääkis Seili Loorits-Kämbre. Baleriini sõnul ei vasta sellised väited absoluutselt tõele. «Mingit ahistamist pole toimunud,» kinnitas ta.

«Kui ma käisin politseis, oli politsei väga üllatunud, et ma rääkisin Mäest nii palju positiivset,» meenutas baleriin. Tema väitel ei tahetud teda sugugi uskuda, vaid sooviti isegi neid väiteid kontrollida.

Estonia töötajate sõnul olid Mäe ja Männilaan pealtnäha tõeliselt hea tiim, kui suhtlus veel toimis. Kommunikatsioonijuht ja teatri juhataja olid mõlemad lõbusad ja väga suhtlevad inimesed.

Süüdistused ohvri vastu?

Töötajate väitel oli Männilaan ise väga võimekas töötaja, aga tekitas oma osakonnas ka tohutult pingeid. «Intriig seisnes selles, et ta nõudis turundusjuhi vallandamist,» lisas Estonia töötaja Angelika Mikk.

Nende väitel näitab Männilaane võimekust ka see, et lühikese tööperioodi käigus saadi lahti nii kahest turundusjuhist kui ka kokkuvõtteks Estonia direktorist. Samuti oletati, et Männilaan on oma väited Eesti Ekspressile siiski ise esitanud, kuigi viimane on seda rangelt eitanud.

«Kahju on suurem, kui ühele inimesele tehtu,» väitis ka saatejuht Mart Sander. Tema arvates tegid süüdistused käperdamisest mainekahju kogu Eesti kultuurimaastikule, tuues näiteks Soomes ilmunud artiklid.

Kõmuline uus video

«Duublis» avaldatud video oli kaader ühest peost, kus Männilaan tantsib saalis, lähenedes hoogsalt Mäele. Seda kutsuti komenteerima ka Külli Kukumägi, kes on kehakeeleekspert.

Mõnekümne sekundiline klipp näitab hoogsat tantsu. «See on nagu osa flirtimismängust,» väitis ekspert. «Ma olen siin, vaata mind,» iseloomustas Kukumägi käitumist.

«Võiks öelda, et demonstreerib [end],» lisas Kukumägi. «Tundub, et naisterahvas on aktiivsem,» lisas ta, kuigi kinnitas, et klipp on põhjapanevate järelduste tegemiseks pigem lühike.

Seda kommenteeris aga ka Männilaane esindaja. Tema tuletas meelde, et praegu pole tegemist tema kaitstava isikliku võitlusega, vaid Mäed süüdistab prokuratuur.