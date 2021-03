TRAGÖÖDIA ⟩ Neli päeva võitlust: Venemaa noor hokitalent suri mängus saadud vigastustesse

Faizutdinovit hoiti pärast õnnetust neli päeva hingamisaparaatide all, kuna ta ei olnud võimeline ise hingama. Allhockey.ru kirjutas, et Faizutdinovi lõplikuks surmapõhjuseks oli südameseiskumine.

«Ma ei tea, kas mängijat on võimalik selliste tabamuste eest üldse kaitsta. Kui on, siis peame seda võimalist rakendama. Nägin juhtunust videot. See oli õnnetus. On äärmiselt kurb kuulda selliseid uudiseid, eriti kui tegemist on nii noore mängijaga. Raske on sõnu leida..oleme kõik šokeeritud,» ütles Moskva Dünamo tähtründaja Vadim Šipatšov.