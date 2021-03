GALERII JA VIDEO ⟩ Haabersti tunneli müstiline valgusetendus käib külastajal kannul!

Äsjavalminud valguslahendus Suurhalli ja Loomaaia tunnelites kopeerib inimeste liikumist käiguteel ning muudab värvust vastavalt liikumise kiirusele. Meeleoluka ja kirju valgusetenduse kujundajaks oli OÜ Arhitekt Must, kelle lahendus jäi silma linnavalitsuse konkursil.

«Rocca al Mare viaduktile sai juba eelmisel aastal dünaamiline valgustuslahendus paigaldatud,» meenutas abilinnapea Kalle Klandorf. «Nüüd on rõõm teada anda, et valmis on saanud ka erilahendustega valgustus Loomaaia ja Suurhalli tunnelites.»