ENNEOLEMATU ⟩ Sotsiaalmeediahiid blokeerib täiskasvanutel võõrastele alaealistele kirjutamise

Samuti hakatakse vastupidisel juhul alaealistele näitama hoiatusi. Need sisaldavad märkusi, et teismelised «ei tunneks ennast vastamisele survestatuna» ja «oleksid ettevaatlikud fotode, videoteja isikliku info võõrastega jagamisel».

See teine funktsioon rakendub, kui kirjutada täiskasvanutele, kes on «kahtlaselt ja potentsiaalselt ohtlikku» käitumiselt tabatud. Mida see täpsemalt tähendab, pole kindel. Verge'i hinnangul tuvastab algoritm aga täiskasvanute kasutajad, millelt agressiivselt alla 18 -aastasi privaatsõnumitega pommitatakse.

Sarnaselt Youtube'iga on Instagram keelatud alla 13-aastastele, kuid sisuliselt võimetu tuvastama, kui keegi vanuse kohta valetab. Seepärast «arendatakse ka tehisintelligentsi, mis kasutajate iga tuvastaks,» kirjeldas rakendus. Need ponnistused on selle nimel, et vähendada levinud ahistamise probleemi rakenduse 1 miljardi kasutaja seas.