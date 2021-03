MONSTRUM HIILIS TAGUMIKKU ⟩ Paljudele hirmujudinaid tekitanud õudukalegend tegi vähile 1:0

66-aastane inglise näitleja teatas mullu märtsis, et peab fänniüritusel osalemise vahele jätma, kuna veebruari lõpus avastati kolonoskoopia käigus «tõenäoliselt pahaloomuline kasvaja». Õudusfilminäitlejana tuntud Bradley nimetas kasvajat «B-filmide õudusmonstrumiks», mis on «hiilinud» ta tagumikku.

Kolonoskoopia käigus eemaldati kaks polüüpi ja 23. märtsil, veidi vähem kui aasta tagasi, käis Bradley noa all, et kasvajast vabaneda. «See tõbras peab välja tulema,» teatas filmiveteran endale omasel viisil. Kompuutertomograafia uuringust selgus, et maksa ja neerudega on kõik korras ning esimese etapi vähk pole jämesoolest mujale levinud.

Näitleja kinnitas juba enne lõikust, et prognoos on «ülimalt hea», ning kuigi põrguisanda juttu ei maksa alati tõe pähe võtta, rääkis ta tol korral õigust. Bradley abikaasa Steph Sciullo teatas tänavu märtsis, et fännid võivad lõpuks kergendatult hingata. «Aasta pärast operatsiooni teatame rõõmuga, et hiljutine järelkontroll näitas, et kõik on korras!» kirjutas naine.

Bradley tunnistas fännidele, et ta on «laisk kutt», kes läheb arsti juurde alles siis, kui midagi valesti on. «Ärge tehke nagu mina. See kasvaja arenes ilmselt ühest polüübist ja kui see oleks varem avastatud, poleks ma ilmselt sellises seisus,» pidas näitleja silmas opilauale minekut. Mees soovitas 45. või 50. eluaastast alates regulaarselt kontrollis käia.

«Põrgusigitise» lavastaja Clive Barker ja tema loodud koletised. Doug Bradley kehastatud Pinhead on pildi paremas nurgas. FOTO: Ronald Grant Archive/Scanpix