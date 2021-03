Kertu Jukkum tegi nooruspõlves pättusi: mõtlesin, et kui isa maja eest mõlkis auto leiab, süüdistab ta ema

Ta tunnistas sotsiaalmeediasse tehtud postituses, et Kääpa matkarada, kus esimene vlogi filmitud sai, polnud lihtsate killast. «Ma ei salga, et parema meelega lesinuks diivanil ja lugenud raamatut. Võib-olla teinuks kuhjunud koolitöödki ära,» avaldas ta. «Aga energia, eriti vaimuenergia, tuleb liikumisest! Praegusel ajal on ülioluline füüsis vormis hoida, et vaim vastu peaks!»