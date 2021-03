Ekslikult «Duubli» draamasse kistud Silvia Ilves: Adat ja Seidit pole ühegi erilise andega õnnistatud, aga...

Tšellist pidi teisipäevaõhtuses postituses selgitama, et tema märkust on tõlgendatud täiesti valesti, kuna ta pidas silmas hoopis teist paroodianumbrit. «Henrik Normann suutis kunagi oma «Tšelloga Ilvese» rolliga mind «Edekabeli» saates siiralt naerma ajada,» meenutas Ilves 2019. aasta viimasel õhtul näidatud saadet. Hiljem olevat muusik Normanniga headeks sõpradeks saanud.

Muusik läks lausa nõnda kaugele, et nimetas viimast saatelõiku üheks piinlikumaks, mida ta kunagi telest näinud on. «Marta Laane näitlejameisterlikkust nägin esmakordselt, nõndasamuti ka tema paarilist. Näha neid kahte koos nautimas iga oma ihukarvaga kahe tüdruku üle irvitamist, oli äärmiselt ebameeldiv. Lihtsamaid ohvreid selleks annab leida!» kurjustas Ilves.

Tšellist jõudis järeldusele, et kõik näitlejad ja lauljad ei sobigi saatejuhtideks. Samas märkis ta, et eksimine on inimlik, ning avaldas lootust, et saatejuhid said veast aru ja leppisid rannamajalistega sõbralikult ära.