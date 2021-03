Marilyn Kerro ennustus: printsess Diana ajab prints Harry tagasi koju

Kerro sõnul tundub pikka perspektiivi vaadates, et see ei ole viimane suur avaldus, mille Meghan ja Harry teevad. «Kuningakoda on veel suhteliselt rahumeelne olnud, nad ei ole väga palju kommentaare andnud - ega nad saa paljut öelda ka. Kuninganna poolt peaks tulema ärev sõnavõtt, sest see ei jää viimaseks väljaütlemiseks. Ta hoiab ennast praegu tagasi. Kuningakoda siiski näeb, et noorpaar on iseennast halba olukorda pannud, nad on ise kõiges süüdi. Endal kuningakoda süüd ei näe,» räägib ennustaja.

«Räägiti, et kuningakoda oli arutanud väikese poisi nahavärvi üle. Võin öelda, et mina seda ei näe. Pigem on tunne, et nad tahtsid lihtsalt sellest süsteemist välja saada ja nüüd on vaja kuidagi särama hakata, ennast esile tuua,» selgitab Kerro. «Mina ei saa kuninganna ja teiste kohta, kes seal kõik on, ühtegi halba sõna öelda. Kolme kuni kuue kuu jooksul nad üritavad veel suhteid lappida, asja paremaks teha, kuid Meghan ja Harry on oma positsiooni võtnud, kergelt sõjaka positsiooni, ma ütleks.»

Kerro tunneb, et Harry ja Meghan teavad praegu väga hästi, millisesse olukorda nad on ennast pannud. «See liit põhineb siiski armastusel, mitte muudel põhjustel. See on päris ja mina ei näe, et Meghan üksi oleks mõjutanud suhteid Harry vanemate ja perega. Nad on ikkagi koos pundis ehk siis kaks ühesugust on teineteist leidnud,» jutustab ta.

Selgeltnägija sõnul ilmub välja ka Meghani eksmees. «Ta hakkab päris vürtsikaid lugusid rääkima. See tekitab prints Harry ja Meghani suhtes natuke pingeid. Siiski ma ei näe, et see paar lähitulevikus lahku läheks.»

«Meghanil ja Harryl tekivad probleemid, mis on kuidagi elukohaga seotud. Neil läheb vaja raha ja juriidilist nõustamist. See saab prints Harry jaoks justkui õudusunenäoks. Sealt saab alguse jätkuv probleemide jada. Kõik süveneb ja läheb hullemaks,» ennustab naine.

«Huvitaval kombel ma ei näe, et nad jääksid elu lõpuni Ameerikasse elama. Isegi kui praegu valitseb perekonnas suur segadus ja üksteise vastu pillutakse ebameeldivaid sõnu, siis pikas perspektiivis lähevad nad ikkagi Inglismaale tagasi,» kinnitab Kerro.

«Me kõik teame, et printsess Diana on ammu surnud, aga Harry saab temalt mingisuguse nägemuse - kas siis läbi unenäo või visiooni. Nii annab Diana Harryle tõuke, et ta vennaga suhtlema läheks. Siis kolibki ta Inglismaale tagasi ja hakkab perega suhteid parandama.»