VIDEO ⟩ Naised on hämmingus: miks haigutavad Zara teksadel jalgevahel augud?

Teadupoolest ei paikne poes müüdavate teksaspükste augud juhuslikult, vaid nende asukoha on disainerid hoolikalt läbi mõelnud. Kõige sagedamini näeb auke reitel või põlvedel. Seetõttu pole ime, et ostlejad olid hämmingus, kui nägid Zara teksaspükse, millel on augud isegi jalgevahel.

Tiktokker Tamara Miljanovic sattus kohalikus poes peale stangele, mis oli täis heledaid Zara teksaspükse. Need polnud aga siiski täiesti tavaliselt püksid ...

Kui Bosnia ja Hertsegoviinast pärit tiktokker ja blogija kaameraga hargivahe piirkonnale lähemale suumib, siis võime näha, et ka seal on pükstes augud. Veider, kas pole?

Tõestamaks, et see polnud juhuslik rikutud püksipaar, filmis blogija ka teisi paare – kõik olid samasugused.

Klippi on tänaseks vaadatud enam kui 1,6 miljonit korda ning see on pakkunud vaatajatele palju nalja.

«Need on selleks, et püsiks terve päev värske,» kirjutas üks kommenteerija. «Õhuvoolu jaoks,» lisas teine.

«Need on minu vanad teksad!» vihjas üks vaataja sellele, et tavaliselt on katkine hargivahe märk teksade kasutusea lõppemisest.