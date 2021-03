VIDEO ⟩ Tennisetäht lubas kohtunikule üle kurgi anda: mind ei diskvalifitseeritud, lahkusin väljakult vabatahtlikult!

«Ma tõesti ei kujuta ette, kust on erinevad veebisaidid selle teabe võtnud, nagu ma oleks kedagi tappa ähvardanud. Tõsi, ma tõepoolest ütlesin mänguinspektorile, et peaks kohtunikule kere peale andma. Inspektor ütles mulle, et see pole just suurepärane mõte, sest nii võin hoopis endale halba teha. Ma vastasin, et mul on savi, kuna olin väga närvis. Kuid mul õnnestus ennast kokku võtta ja väljakult lihtsalt lahkuda,» selgitas 28-aastane bosnialane.