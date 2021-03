«Top Gearist» tuntud Sabine Schmitz suri pärast mitme aasta pikkust võitlust vähiga

14. mail 1969 sündinud Sabine Schmitzi vanematel oli Nürburgringi raja lähedal majutuskoht Hotel am Tiergarten. Nii tal tekkiski teismelisena võidusõidu vastu huvi. Temast sai professionaalne võidusõitja, kes võitis autoga BMW M3 Nürburgringi 24 tunni võidusõidu 1996. ja 1997. aastal. Ta on seni ainus naine, kes on 24 tunni võidusõidu võitnud.