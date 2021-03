Erilisel ajal, erilised hinnad: tahad osta karbi naelu, telli endale saag või kirves ka!

Kaubandusülevaate ajendiks sai toimetusse saadetud kiri tallinlaselt, kelle lapse kirjutuslaua sahtli siinid puruks läksid ja ta hakkas uusi otsima. Kuna üle riigi kehtestatud koroonapiirangute pärast praegu niisama ehituspoodi juppe ostma minna ei saa, siis läks guugeldamiseks.

«Lõpuks leidsin sobivad siinid Bauhofist. Halb üllatus oli aga see, et nende väikeste ja odavate vidinate saamiseks peaks nagu veel midagi tellima, sest alla 20 eurost tellimust töösse ei võetagi,» kirjutas mees.

Sarnane miinimumsumma vaatas vastu teisegi ehituspoe kodulehelt. «Kui avastan kodus remonti tehes, et karp naelu jääb puudu, siis miks pean igaks juhuks kirve või mõne toataime ka ostma?» küsis ta. Ja miks mõnes poes võetakse lisatasu selle eest, kui kaubale ise järgi lähed. «Huvitav loogika?»

Elu24 vaatas, millised Eesti suuremad ehituspoed on tellimustele piiranguid seadnud ja mida need endast kujutavad.

Selgus, et seitsmest suuremast ehituspoest on enam kui pooltel lisatingimused.

K-rauta - minimaalne tellimuse summa on 19,99 eurot. Bauhaus - piirangud puuduvad Bauhof - minimaalne tellimuse summa on 20 eurot Decora - ise järeletulemise hind on 1 euro lisaks Ehituse ABC - piirangud puuduvad DEPO - kui tellimuse summa ei ületa 30 eurot, siis lisandub ostule 3 eurot, kui sellele ise järgi minna Espak - piirangud puuduvad

Elu24 võttis kauplustekettidega ühendust ja uuris, millega nad selliseid piiranguid põhjendavad. Kõik peale Depo oma vastuse ka saatsid, toimetus avaldab need täismahus.

Bauhofi turundusdirektor Maarja-Liis Toomik: «Mõistame kliendi pahameelt ja vabandame ebamugavuste pärast.

Tänasel hetkel tuleb kõik tellimused (nii e-poe, ärimüügi kui telefoni ja e-maili teel tehtud tellimused) meie töötajate poolt komplekteerida. See omakorda on kordades suurem tööhulk kui tavapärasel kaupluste lahtioleku hetkel, kus teenindajatel on peamiselt konsulteeriv roll ning suurem osa oste tehakse n-ö isteeninduslikult. Selletõttu oleme seadnud miinimum ostumahu, et tagada kõigi tellimuste komplekteerimine mõistliku aja jooksul.

K-rauta internetipoode haldava Kesko Senukai Digitali tegevjuhi asetäitja Paulius Palinauskas: «Mõistame igati ostjate soove ja vajadusi saada ka piiranguteperioodil vajaminevaid kaupu. Viimase 12 kuu kogemus näitab e-ostude arvu märkimisväärset kasvu, sh kullerteenuse kasutamises. Ka K-rauta.ee poes tehtud ostude arv on kasvanud ning keskmine tellimuse väärtus märkimisväärselt kõrgem kui 19,99 euro suurune tellimuse miinimumsumma, mille (miinimumsumma - toim.) kasutamine on e-kaubanduses tavapärane.

Kuid rõhutame, et pakume ostjatele laiemat valikut K-rauta vahendusel oste sooritades. Hetkel, mil kaupluste müügisaalid on suletud, saavad kliendid sellegipoolest ostud teha kauplusest - telefonitsi või meilitsi eeltellitud ostudele kaubahoovi ehk nn drive-in alale järgi minnes. Samuti on kõigi meie kaupluste juures avatud välimüügialad ning lisaks tellimispunktid kohapealseks tellimiseks.»

Decora turundusdirektor Kelly Juksaar: «Konkreetse 1€ tasu puhul on tegemist komplekteerimistasuga, mitte transpordi- või väljastustasuga. Tegemist on täiesti tavalise praktikaga, mida kasutatakse väga paljudes e-kauplustes. Sisuliselt on komplekteerimistasu lisatasu mugavuse eest, kuna kauplusele kaasneb sellega ka rohkem rahalist ressurssi (st. komplekteerijad, kauba transport erinevate linnade vahel ja nii edasi). Seoses praeguse olukorraga on e-poe tellimuste maht mitmekordselt tõusnud, mis tähendab veelgi suuremat koormust komplekteerijatele ja transpordile. Seetõttu leiame, et 1€ komplekteerimistasu on igati põhjendatud.