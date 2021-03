VIDEO ⟩ Esimest korda maailmas elavad 15 katsealust 40 päeva koopas ilma telefoni ja kellata

Vabatahtlikud, kellele koopas olemise eest midagi ei maksta, on vanuses 27 – 50 eluaastat ning väga erinevatelt elualadelt. Nende seas on näiteks bioloog, matemaatikaõpetaja ja juveliir.

Clot selgitas, et nende koopauuring on tähtis tuleviku pikkade kosmoselendude ja allveelaevameeskondade seisukohast, samuti neile, kes töötavad maa all või koobastes.

Uues katses osalejad selgitasid oma missiooni leheküljel, et aja kaotamine on suurim disorienteeritus ja nad tahavad seda paremini mõista.

«Teatud sündmuste ajal muutub meie ajataju, aeg see näib mööduvat väga aeglaselt või väga kiiresti, sõltumata tegelikust ajast. Mis siis juhtub? Kuidas leida ajataju? Millised on seosed kognitiivse ja bioloogilise aja, aju ja rakkude vahel? Milline on tajutud aeg ja normatiivne aeg? Kuidas meie aju aega näeb?» on kirjas nende leheküljel.