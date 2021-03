PILTUUDIS ⟩ Põlvamaal jookseb ringi väga veidra «relvastusega» metskits

«Selline väärareng tekib tavaliselt siis, kui sarvekännas on kas kakluses või autoavariis vigastada saanud. Võimalus on ka, et vigastus on tekkinud sellel kevadel, kui sarved on alles kasvama hakanud. Kui vigastatud on ainult sarv, siis järgmisel aastal kasvab täiesti normaalne terve sarv. Kui vigastada on saanud sarvekännas, siis jääbki sarv terveks eluks vigaseks. Normaalset elu see ei häiri, kuid jooksuaja kaklustes ta teisele sokule võrdne vastane ei ole, kuna üks «relv» on puudu,» selgitab Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuhi asetäitja, vanem-trofee-ekspert Andres Lillemäe.