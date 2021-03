GALERII ⟩ Tšehhi loomaaia šimpansid lahutavad üksteise meelt Zoomi vahendusel

Loomaaia töötajatel ei jäänud märkamata, kui nukralt tunnevad end ahvipärdikud, nüüd, kui inimesed klaasi taga uudistamas ei käi. Covid-19 piirangutega tuli kaasa ka idee naabruskonna loomaaiaga videokõne teha. Hoolimata 150 kilomeetrisest distantsist, paigaldati klaasi taha suur ekraan , mille vahendusel kahe loomaaia šimpansid üksteise meelt lahutada said, kirjutab The Guardian.

Kuigi videovahendusel heli üle ei kanta, tekitab ka ainuüksi reaalajas videopilt šimpansites ääretut huvi. Liigikaaslaste tegusid on loomaaia elanikud saanud jälgida juba möödunud nädalast. Sealne töötaja tõdes, et alguses ei olnud šimpansite reaktsioon sugugi soe. «Alguses lähenesid nad ekraanile kaitsvate või ähvardavate žestidega ja mingit suhtlust ei olnud,» rääkis Gabriela Linhartova, kes simpansite eest Dvur Kralove loomaaias hoolt kannab.

«Nüüdseks on saanud sellest see, et «Ma olen filmis» või «Ma vaatan televiisorit». Kui nad ekraanil pingelisi situatsioone näevad, ajavad nad end justkui diivanilt püsti, nagu meie spordiülekandeid vaadates,» kirjeldas Gabriela klaasi taga toimuvat. Sarnaselt inimestele haaravad töötajate sõnul pärdikud snäkke ja nosivaid pähkleid ekraani vaadates.