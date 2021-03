VÄRSKENDUS ⟩ Kärtsroheliste juustega Billie Eilishist sai heledapäine barbinukk

Naise juuksevärvi üle on spekuleeritud juba pikalt. Nimed avastasid fännid juba veebruaris, et lauljatar kannab parukat . TikTokki tekkis kümneid videoid, milles spekuleeriti selle üle, kas naine varjab oma loomulikke juukseid. Samuti tekitasid võltsjuuksed spekulatsioone Twitteris.

Eilish vihjas Instagram live´i tehes oma fännidele juba ammu, et plaanib oma juustega ette võtta ekstreemse muutuse, kirjutab PopBuzz. Seda lubas ta teha peale dokumentaalfilmi «Billie Eilish: Maailm On Pisut Udune» esilinastumist, mis jõudis laulja fännide ette veebruaris. «Ma muudan soengut peale doki avaldamist. See on ühe ajastu lõpp. Ma annan teile uue ajastu,» rääkis tänavu aastal kaks Grammyt võitnud muusik.